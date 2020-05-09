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Espreso.tvОбществоВенедиктова извинилась за песню Лещенко, но заявила, что это символ победы над фашизмом

Венедиктова извинилась за песню Лещенко, но заявила, что это символ победы над фашизмом


фото: Укрінформ
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова извинилась за песню российского певца Льва Лещенко в посте с приветствием ко Дню победы над нацизмом

Об этом она написала в facebook.

"Ссылку удалила - всем, кого ею обидела, приношу извинения", - написала Венедиктова.

В то же время, отрывок текста песни Венедиктова оставила на своей странице и заявила, что эта песня - символ победы над фашизмом.

"Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым - украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибших. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. С праздником, друзья! Никогда снова ", - написала Венедиктова.

  • В субботу, 9 мая 2020 года, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова разместила у себя на фейсбуке слова из известного советского шлягера "День Победы" и видеозапись исполнения этой песни российским певцом Львом Лещенко.

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