В Запорожье пророссийская организация спровоцировала столкновение на 9 мая

9 мая, 2020, 17:04

В Запорожье пророссийская организация "Полк победы" устроила автопробег с красными флагами и спровоцировала столкновение с проукраинскими активистами

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В Запорожье организация "Полк победы" - аналог российского "Бессмертного полка" - провела автопробег в честь Дня Победы. Местные активисты срывали с их автомобилей советскую символику, а полиция открыла уголовное производство по статье "распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

В автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья, остановившись у Аллеи Боевой Славы, где стояли жители Запорожья с государственными флагами Украины.

Когда проукраинские активисты сняли с некоторых автомобилей "Полка победы" красные флаги, между оппонентами возникла ссора.

По информации ГУ Нацполиции в Запорожской области, в ночь на 9 мая правоохранительные органы провели санкционированные обыски у лиц, причастных к местной организации "Полк победы".

Во время обысков было изъято более 1 200 экземпляров газеты "Полк победы 1945-2020", около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой Победы", более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением серпа и молота, приветственное обращение с печатным текстом "Москва", около 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет с изображением Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота.

Напомним, 9 мая в Одессе активисты и полиция помешали устроить автопробег в честь 9 мая, который организовала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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