В США умер музыкант, которого называли отцом рок-н-ролла
Об этом сообщает DW.
О смерти исполнителя песен, пианиста и композитора Литла Ричарда (настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман) написал американский музыкальный журнал Rollling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана. Музыканту было 87 лет, о причинах смерти не сообщается.
Литл Ричард родился в 1932 году в Джорджии. В 1956 году он получил известность после выхода композиции Tutti Frutti, после чего записал множество других песен, в том числе Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Good Golly Miss Molly. Впоследствии его хиты были перепеты другими музыкантами, в том числе Элвисом Пресли.
В 1986 году Литл Ричард одним из первых попал в Зал славы рок-н-ролла, а в 1993 году был награжден премией "Грэмми" за свои достижения.
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