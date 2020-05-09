В США умер музыкант, которого называли отцом рок-н-ролла

9 мая, 2020, 19:50

В США умер легендарный музыкант Литл Ричард, которого считают одним из основателей рок-н-ролла

Об этом сообщает DW.

О смерти исполнителя песен, пианиста и композитора Литла Ричарда (настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман) написал американский музыкальный журнал Rollling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана. Музыканту было 87 лет, о причинах смерти не сообщается.

Литл Ричард родился в 1932 году в Джорджии. В 1956 году он получил известность после выхода композиции Tutti Frutti, после чего записал множество других песен, в том числе Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Good Golly Miss Molly. Впоследствии его хиты были перепеты другими музыкантами, в том числе Элвисом Пресли.

В 1986 году Литл Ричард одним из первых попал в Зал славы рок-н-ролла, а в 1993 году был награжден премией "Грэмми" за свои достижения.

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