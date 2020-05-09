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Espreso.tvМирВ Словакии впервые с марта не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19

В Словакии впервые с марта не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19


фото: REUTERS
В Словакии впервые с 10 марта не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Медики в Словакии за последние сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

Это первый случай в стране с 10 марта. Всего в Словакии за все время зафиксировали 1 455 случаев заражения, 26 человек умерли.

Ранее на этой неделе в Словакии возобновили работу все магазины, за исключением крупных торговых центров. Открылись и музеи, гостиницы. Люди, которые возвращаются в страну из-за рубежа, должны провести 14 дней в специальных карантинных центрах. Школы в Словакии пока все еще закрыты. Выезд граждан за границу запрещен.

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