В Словакии впервые с марта не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19

9 мая, 2020, 17:47

В Словакии впервые с 10 марта не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Медики в Словакии за последние сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

Это первый случай в стране с 10 марта. Всего в Словакии за все время зафиксировали 1 455 случаев заражения, 26 человек умерли.

Ранее на этой неделе в Словакии возобновили работу все магазины, за исключением крупных торговых центров. Открылись и музеи, гостиницы. Люди, которые возвращаются в страну из-за рубежа, должны провести 14 дней в специальных карантинных центрах. Школы в Словакии пока все еще закрыты. Выезд граждан за границу запрещен.

Напомним, 16 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявление премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о покупке в Украине 2 млн масок за 1,2 млн евро.

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