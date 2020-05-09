В Одессе активисты и полиция сорвали автопробег ОПЗЖ в честь 9 мая

9 мая, 2020, 15:26

В Одессе активисты и полиция помешали устроить автопробег в честь 9 мая, который организовала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Несколько десятков автомобилей были заблокированы полицией и активистами на Одесском морском вокзале.

Как пояснил народный депутат Николай Скорик, который присутствовал на автопробеге, официальная причина остановки - проведение массового мероприятия. Политик подчеркивал, что все участники - в машинах, поэтому это не является нарушением.

После переговоров с правоохранителями, которые продолжались более часа, машины начали пропускать по одной с интервалом в 5-10 мин.

Перед этим со всех машин сняли политическую символику, партийные флаги и красные флаги с надписью "Спасибо за победу" и золотой звездой.

Водители некоторых машин соглашались отдать флаги, чтобы проехать без ожидания. На крышах некоторых машин стояли знаки такси.

В полиции подтвердили, что автопробег был остановлен из-за запрета массовых мероприятий.

одну из машин со знаками такси пропустили без ожидания, потому что он сдал красный флаг pic.twitter.com/lE9LXsznJb - Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Напомним, 8 мая в полиции Одессы напомнили гражданам об ответственности за использование "георгиевских ленточек" и коммунистической символики перед 9 мая.

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