В Мелитополе пенсионер вышел на 9 мая с флагом СССР. Нацполиция отреагировала
Об этом со ссылкой на местный телеканал РИА-М передает Еспресо.TV .
Один из пенсионеров взял с собой официально запрещенную на территории Украины советскую атрибутику - красный флаг со звездой СССР, на что правоохранители немедленно отреагировали. В ответ мужчина не останавливался и продолжал вспоминать Советский Союз.
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После разговора с пенсионером полиции удалось отобрать флаг. Журналисты отмечают, что этот флаг у правоохранителей был не один. У местного отделения полиции их собралось почти десять.
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Напомним, согласно условиям карантина, лица старше 60 лет сейчас не должны находиться на улице.
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