В Киеве в ДТП погиб мотоциклист

9 мая, 2020, 18:48

В Днепровском районе столицы произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Днепровском районе произошло ужасное ДТП, в котором погиб человек. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, по предварительным данным водитель автомобиля Chevrolet Cruze двигался по Дарницкому бульвару от улицы Жмаченко. При выполнении поворота налево - на стоянку супермаркета автомобилист не пропустил мотоцикл, который двигался навстречу.

Несмотря на удар по касательной, и на то, что автомобиль и мотоцикл получили сравнительно незначительные повреждения, сам байкер очень серьезно травмировался. Ему начали оказывать домедицинскую помощь на месте, затем его госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков мужчина 1986 г.р. умер в больнице.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.

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