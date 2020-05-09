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Espreso.tvМирВ Британии обнародовали последние сообщения нацистов перед капитуляцией

В Британии обнародовали последние сообщения нацистов перед капитуляцией


фото: Укрінформ
В Великобритании обнародовали запись последних перехваченных сообщений нацистов перед капитуляцией в 1945 году

Запись обнародован Центром правительственной связи Великобритании, сообщает hromadske.

Последнюю радиограмму 7 мая 1945 в 07:35 прислал лейтенант с позывным "Кункель".

"Британские войска вошли в Куксхафен в 14:00 6 мая. Отныне вся радиосвязь прекращается - желаю всего наилучшего. Связь прекращается навсегда - всего наилучшего, будьте", - сказал лейтенант.

В другом сообщении, перехваченном 4 мая, немецкий солдат с датского побережья, спросил по радиосвязи, есть ли у кого-нибудь сигареты. "Сигарет нет", - услышал он в ответ.

В Центре правительственной связи объяснили, что во время Второй мировой войны нацисты общались через код под названием Brown. Британские специалисты взломали этот код в 1940 году и расшифровывали сообщения в течение всей войны.

Вторая мировая война в Европе закончилась 8 мая 1945 года, когда Германия подписала акт о капитуляции.

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