Путин мечтает о новой "Ялте". Нам нужна антидиктаторская коалиция - Арсений Яценюк во время дискуссии КФБ о трагедии и уроках Второй мировой

9 мая, 2020, 18:05

Трагедии прошлого не имеют права повторяться. Нам нужна антидиктаторская коалиция, которая остановит войну против Украины, начатую наследниками сталинского режима - Россией

Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину", лидер "Народного фронта".

В специальной онлайн дискуссии КБФ "Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности" также приняли участие Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав; шестой президент Латвийской Республики госпожа Вайра Вике-Фрейберга; отец восстановленной независимости Литвы, первый Председатель независимого сейма Литвы Господин Ландсбергис; польский и европейский дипломат, глава Представительства Европейского Союза в Украине в 2012-16 годах господин Ян Томбинский; модератор дискуссии - Данил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году.

Эта война была развязана двумя тиранами - Гитлером и Сталиным, отметил Арсений Яценюк. Вторая мировая требует правды "об издевательствах, которые были совершены двумя диктаторами и извергами, какими были Гитлер и Сталин". В Советском Союзе погибли не 27 миллионов граждан, как говорила советская пропаганда, а 41 миллион, среди них около 10 миллионов - украинцы. "Правда и то, что десятки миллионов в Европе погибли от этой войны, около 6 миллионов евреев были уничтожены в Холокосте".

"Никто не имеет права переписывать эту историю, а тем более - использовать эту историю в своих политических идеологемах", - сказал он.

Арсений Яценюк назвал "наглой ложью" заявление Путина, якобы СССР победил бы нацистскую Германию без Украины". "Так же СССР не победил бы без Соединенных Штатов, без Великобритании, без других стран-членов антигитлеровской коалиции".

Путин, режим которого является преемником сталинского режима, подчеркнул Арсений Яценюк, "пытается извратить историю и использовать эту одну из крупнейших мировых трагедий в собственных узкополитических целях": "И именно Путин нарушил мировой порядок впервые после окончания Второй мировой войны, когда он незаконно аннексировал украинском территорию - Крым и отправил свои войска в Донецк и Луганск".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что трагедии прошлого не должны повторяться сейчас: "Война завершилась тогда. И сейчас война в Украине также должна завершиться. И здесь нам так же нужна демократическая коалиция, антидиктаторских коалиция, которая расскажет правду о Второй мировой войне и которая остановит войну, начатую наследниками сталинского режима - Россией - против Украины".

Арсений Яценюк подчеркнул, что война, которую Россия ведет на территории Украины, завершится "на условиях, которые важны Украины и украинскому государству - возвращение Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым".

Путин мечтает о новых Ялтинских договоренностях, хочет быть основным новым тоталитарным лидером, который делит мир. "Он хочет вернуть свои сферы влияния, забрать Украину, мыслит о порабощении Балтийских стран и восстановлении Советского Союза. Мы должны всеми нашими усилиями удержать самое большое достояние, которое сегодня есть в Европе после Второй мировой войны - Европейский Союз", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Задача свободного мира, подчеркнул Арсений Яценюк - "не на словах, а на деле делать выводы из величайшей трагедии прошлого века и с той драмы, которая разворачивается сегодня в Украине": "Европейский Союз является одной из основополагающих вещей сохранения мира в Европе. Давайте ценить то, что мы имеем, потому что потом будет слишком поздно".

Киевский Форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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