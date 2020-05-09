Портников: Современная Россия является клоном национал-социалистической Германии, а не Советского Союза

9 мая, 2020, 20:05

Виталий Портников заявил, что современная Россия является клоном национал-социалистической Германии, а не Советского Союза времен Сталина

Об этом он сказал в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

По словам Портникова, путинская Россия эксплуатирует День победы над нацизмом, поскольку пытается идеологически построить общество советского типа.

"Логика заключается в том, что в Российской Федерации пытаются построить общество советского типа. Идеологически. И с этой точки зрения очень нужно сделать все возможное, чтобы люди, которые живут в Российской Федерации, так или иначе воспринимали свое государство, как государство - продолжение Советского союза ", - сказал Портников.

Вместе с тем он отметил, что Советский Союз был государством с совершенно конкретной идеологией.

"И когда мы говорили об этой конкретной идеологии, то говорили, что она должна быть связана с чем-то, что людей объединяет. Если коммунизма не существует, что остается? Остается победа во Второй мировой войне. Демократия и достойный уровень жизни - это не о путинской России, а людей нужно чем-то объединить. Их объединяют памятью о том, что мы победили, нас пытались уничтожить, но мы выстояли. От этой идеологии, как ни странно один шаг не к коммунизму, а к нацизму", - продолжил Портников.

Он добавил, что многие россияне остаются советскими людьми, потому что им не предложили альтернативы.

"Мы очень часто говорим, что они хотят реабилитировать Сталина. Сталина не нужно реабилитировать, потому что он остается героем для огромного количества советских людей, которыми остаются россияне, белорусы. Они остаются советскими, так как им не предложили никакой альтернативы", - пояснил Портников .

Однако, по его мнению, современная Россия сейчас гораздо ближе к национал-социалистической Германии, чем к сталинскому Советскому Союзу.

"Фактически эти люди не Сталина тянут из могилы, а Гитлера. Они, по сути, являются сторонниками этой - национал-социалистической - идеологии. Современная Россия не является клоном сталинского Советского Союза, она, по большому счету, является клоном национал-социалистической Германии. Ее политика напоминает не столько политику Советского Союза, сколько политику национал-социалистической Германии. То, что говорит Путин, его крымская речь, его осанка это римейк Адольфа Гитлера. Это национал-социализм в чистом виде. Идея защиты "русского мира", все русскоязычные должны жить в одной стране и так далее - это гитлеровская идея жизненного пространства для немцев", - отметил Портников.

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