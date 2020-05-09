Отзыв посла из Киева не ставит под сомнение партнерство с Украиной, - премьер Грузии

9 мая, 2020, 10:59

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что отзыв из Киева грузинского посла для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность руководителя исполнительного комитета реформ при президенте Украины не означает, что будут поставлены под сомнения дипломатические отношения и стратегическое партнерство , существующие между двумя странами

Об этом Гахария заявил журналистам в субботу, 9 мая 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Конечно же, мы отзываем посла, но это не значит, что поставим под сомнение или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство. Мы отзываем посла только для проведения консультаций о том, как защитить эти отношения от тех авантюристов, сделать для того, чтобы защитить стратегические отношения и братские отношения с украинским народом от этих авантюристов-политиков ", - отметил он.

Грузинский премьер выразил уверенность, чтоиз-за "отдельно взятых безответственных политиков" отношения между Грузией и Украиной не окажутся под вопросом.

В то же время, глава грузинского правительства, оценивая решение о назначении Саакашвили на пост главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, назвал это решение "непонятным".

"Непонятно, когда стратегический партнер назначает уже осужденного судебной системой и осужденного за тяжкие преступления человека на должность", - отметил Гахария.

Он напомнил, что после того, как Саакашвили был назначен в свое время председателем Одесской областной государственной администрации, понадобились определенные усилия, чтобы вернуть после "определенных историй" отношения между Грузией и Украиной в нормальные рамки.

"Я лично в это включен, лично посещал Киев, лично проводил встречи. Сейчас мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не смогли помешать нашим братским и стратегическим отношениям и не поставили под угрозу эти отношения. Это для нас самое важное", - сказал Гахария.

При этом он также выразил надежду, что Саакашвили не будет позволено вмешиваться во внутренние дела Грузии из Киева.

"Как смогут удержать Михаила Саакашвили от того, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии? Это меня очень интересует, и я буду за этим следить", - сказал премьер.

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