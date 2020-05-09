На Луганщине пограничники обнаружили схрон российских диверсантов

9 мая, 2020, 13:36

8 мая 2020 года оперативные сотрудники Луганского пограничного отряда совместно со следователями Новоайдарского отдела полиции и военнослужащими пограничной комендатуры "Счастье" с привлечением служебной собаки провели санкционированный обыск по месту жительства лица, причастного к НЗФ. Следственные действия происходили в соответствии с постановлением суда в рамках досудебного расследования

Во время реализации оперативной информации, в ходе обыска дома в селе Бахмутка Новоайдарского района, в один из технических отверстий сработала служебная собака. Открыв тайник, правоохранители обнаружили военный вещевой мешок, ящик от патронов и предмет, визуально похожий РПГ. А в одной из комнат дома также обнаружено военную форму, одну пару погон зеленого цвета с эмблемами двуглавого орла и содержание военных сухпай российского производства, датированных 2014 годом, рассказывает подробности Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу пограничников.

Во время работы пиротехнической группы ГСЧС из мешка и ящика изъяты более 760 патронов различного калибра, 4 корпуса от минометной мины калибра 7,62 мм, полимерная бутылка, заполненная метательным взрывчатым веществом, электродетонатор, корпус противотанковой аккумулятивной гранаты РГК-ЗЭМ.

Ранее оперативники установили, что по месту проведения обысков жил человек, который в июне 2014 года по собственной воле ушел воевал за росийских захватчиков, после чего находился на блокпосту у села Райгородка Луганской области. Также установлено, что данное лицо в настоящее время находится на оккупированной территории Луганской области и является членом незаконных вооруженных формирований.

Обнаруженные предметы изъяты сотрудниками Нацполиции.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) пограничники проинформировали компетентные правоохранительные органы.

Следственные действия продолжаются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb