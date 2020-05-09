Коронавирус в Киевской области: в столичном пригороде Ирпень заразились 19 работников больницы

9 мая, 2020, 13:18

Заболевание COVID-19 подтвердили в еще 17 медработников Ирпенской центральной городской больницы. Таким образом, в этом заведении насчитывается уже 19 больных

Об этом 8 мая 2020 года сообщил директор больницы Антон Довгопол, передает Еспресо.TV со ссылкой на ITV .

"Сразу после выявления заболевания у первых двух врачей мы установили круг контактных лиц - это 103 подозрения среди наших медработников. У них всех был отобран биологический материал для ПЦР-исследования. На сегодняшний день мы получили результаты 66 человек. Из них 17 - положительные. Это 3 врачи, 8 медсестер и 6 санитарок ", - отметил Довгопол.

По поводу заболевания медработников на COVID-19 в Ирпенский центральной больнице провели служебное расследование. Выяснилось, что инфицирование медиков произошло на рабочем месте.

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"Был выявлен факт госпитализации пациентки в 20-х числах апреля с диагнозом" отек Квинке ". Она была доставлена каретой экстренной медицинской помощи. В приемном отделении ей сделали экспресс-тест на коронавирус, и он был отрицательным. 27 апреля пациентку выписали без признаков респираторных заболеваний. А в процессе служебного расследования было выяснено, что 30 апреля эта пациентка обратилась к противоэпидемической амбулатории в Ирпене, у нее взяли образцы для ПЦР-теста, и он был положительным ", - рассказал глава больницы.

По словам Антона Долгопола, сейчас стационар Ирпенской центральной больницы находится на карантине - туда не принимают новых больных.

"Сейчас мы перепрофилируют бригады дежурство, чтобы обеспечить круглосуточный режим нашего заведения. В начале недели у нас было 94 пациента. Из них 64 уже выписаны. Все они зафиксированы как контактные лица и выписаны под расписку о самоизоляцию на две недели. Ни у одного не было признаков респираторных заболеваний. Данные этих пациентов переданы в Центр первичной медико-санитарной помощи ", - добавил Довгопол.

Что касается течения заболевания медработников, то пятеро из них находятся на лечении в инфекционном отделении ИЦМЛ. В двух - средняя тяжесть заболевания, в трех - легкая форма. В остальных четырнадцати медиков, у которых обнаружили коронавирус, абсолютно бессимптомно этого заболевания. Они находятся в домашней самоизоляции.

Напомним, 3 мая был подтвержден COVID-19 в двух работников этой же больницы . Речь шла про хирурга и анестезиолога.

Согласно последним данным, их заболевание проходит в легкой форме. Лечатся они в инфекционном отделении ИЦМЛ.

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