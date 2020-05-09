Хотите работать за границей - пожалуйста, рабства в Украине нет, - Зеленский

9 мая, 2020, 16:46

Об этом Зеленский заявил во время рабочей поездки на Закарпатье, сообщает Укринформ.

"Мы никому ничего не блокируем. Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять. Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца работы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой - мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу ".

Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них - Германия, Италия, Финляндия, Польша.

"Хотите работать за границей - пожалуйста, рабства в Украине нет", - сказал Зеленский.

Напомним, 29 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

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