Экс-футболиста "Динамо" арестовали в Хорватии за угрозы убийством
Об этом сообщают Sportske Novosti.
Тренер-селекционер "Динамо" и сборной Хорватии U-20 Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба по подозрению в угрозах совершения преступления. 7 мая его доставили в отделение полиции.
По неофициальной информации, Вукоевич пришел домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. Полиции об этом сообщил член семьи.
Полиция провела обыск в доме 36-летнего хорвата, чтобы определить, есть ли у Вукоевича огнестрельное оружие. Издание Telegram сообщает, что у следователей было достаточно доказательств против бывшего футболиста, поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело.
Огнен Вкуевич играл за "Динамо" с 2008 по 2015 год, а сейчас работает в киевском клубе скаутом.
Он женат на Андреи Вукоевич с 2016 года.
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