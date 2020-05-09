Движение Сопротивления Капитуляции на первую годовщину правления Зеленского готовит акции по всей Украине
Об этом говорится в соответствующем обращении года, передает Еспресо.TV .
Вот полный текст заявления
"20 мая - годовщина правления Зеленского и реванша Москвы.
Год реванша Москвы в Украине это:
1. Капитулянтская политика перед российским агрессором.
2. Внешняя политика под диктовку Кремля и засланного ермачка.
3. Неравноценные обмены пленными, в результате которых наши военные и крымские активисты до сих пор за решеткой, а враги Украины на свободе.
4. Умышленное уничтожение безопасности и обороны в турборежиме.
5. Разрушение государственнической гуманитарной политики и новое наступление "русского мира" на украинский язык и культуру.
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6. Портнов, Лукаш и другие не только вернулись в Украину, но и управляют судами и прокуратурой и открыто угрожают активистам.
7. "Беркут" на свободе, а украинские добровольцы-майдановцы в тюрьме.
8. Развертываются политические репрессии против украинских патриотов в стиле НКВД.
9. В ближайшем окружении Зеленского - представители российского криминалитета.
Зеленский нагло обманул своих избирателей, обещая покончить с олигархатом. На самом деле, олигархи продолжают руководить страной и даже публикуют саои фотографии из кабинета Зеленского. Вот лишь некоторые факты:
1. Ахметов оккупировал правительство.
2. Коломойский имеет все шансы вернуть себе "Приват", если не напрямую то через суды, компенсации и услуги. Люди Коломойского заходят в государственные компании.
3. Откровенно прокремлевские олигархи Фирташ и Медведчук до сих пор владеют облгазами и существенно контролируют рынок топлива.
Зеленский обманул украинцев!
24 мая мы, ответственные украинские граждане, свободные люди, должны выйти и показать, что мы против произвола и лжи. Что это наше государство. И мы не позволим разрушать наши национальные и гражданские права и свободы.
Движение Сопротивления Капитуляции выступает с инициативой создания широкого оргкомитета акции # СтопРеванш. Приглашаем в него все патриотические партии и общественные организации, которые поддерживают нашу позицию.
Вместе мы должны сформировать единый список требований и план действий на 24 мая и на будущее. Только в единстве наша сила".
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