Движение Сопротивления Капитуляции на первую годовщину правления Зеленского готовит акции по всей Украине

9 мая, 2020, 14:51

Движение Сопротивления Капитуляции призывает украинцев в воскресенье, 24 мая 2020 года, выйти на Майдан Независимости в Киеве и к зданиям областных и районных местных администраций для того чтобы оценить первый год президентства Владимира Зеленского

Об этом говорится в соответствующем обращении года, передает Еспресо.TV .

Вот полный текст заявления

"20 мая - годовщина правления Зеленского и реванша Москвы.

Год реванша Москвы в Украине это:

1. Капитулянтская политика перед российским агрессором.

2. Внешняя политика под диктовку Кремля и засланного ермачка.

3. Неравноценные обмены пленными, в результате которых наши военные и крымские активисты до сих пор за решеткой, а враги Украины на свободе.

4. Умышленное уничтожение безопасности и обороны в турборежиме.

5. Разрушение государственнической гуманитарной политики и новое наступление "русского мира" на украинский язык и культуру.

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6. Портнов, Лукаш и другие не только вернулись в Украину, но и управляют судами и прокуратурой и открыто угрожают активистам.

7. "Беркут" на свободе, а украинские добровольцы-майдановцы в тюрьме.

8. Развертываются политические репрессии против украинских патриотов в стиле НКВД.

9. В ближайшем окружении Зеленского - представители российского криминалитета.

Зеленский нагло обманул своих избирателей, обещая покончить с олигархатом. На самом деле, олигархи продолжают руководить страной и даже публикуют саои фотографии из кабинета Зеленского. Вот лишь некоторые факты:

1. Ахметов оккупировал правительство.

2. Коломойский имеет все шансы вернуть себе "Приват", если не напрямую то через суды, компенсации и услуги. Люди Коломойского заходят в государственные компании.

3. Откровенно прокремлевские олигархи Фирташ и Медведчук до сих пор владеют облгазами и существенно контролируют рынок топлива.

Зеленский обманул украинцев!

24 мая мы, ответственные украинские граждане, свободные люди, должны выйти и показать, что мы против произвола и лжи. Что это наше государство. И мы не позволим разрушать наши национальные и гражданские права и свободы.

Движение Сопротивления Капитуляции выступает с инициативой создания широкого оргкомитета акции # СтопРеванш. Приглашаем в него все патриотические партии и общественные организации, которые поддерживают нашу позицию.

Вместе мы должны сформировать единый список требований и план действий на 24 мая и на будущее. Только в единстве наша сила".

На днях Движение Сопротивления Капитуляции заявило о блокировании работы их штаба в Днипре .

В облсовете ответили, что помещение "было захвачено неизвестными людьми" .

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