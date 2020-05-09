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Espreso.tvОбществоДвижение Сопротивления Капитуляции на первую годовщину правления Зеленского готовит акции по всей Украине

Движение Сопротивления Капитуляции на первую годовщину правления Зеленского готовит акции по всей Украине

Движение Сопротивления Капитуляции призывает украинцев в воскресенье, 24 мая 2020 года, выйти на Майдан Независимости в Киеве и к зданиям областных и районных местных администраций для того чтобы оценить первый год президентства Владимира Зеленского

Об этом говорится в соответствующем обращении года, передает Еспресо.TV .

Вот полный текст заявления

"20 мая - годовщина правления Зеленского и реванша Москвы.

Год реванша Москвы в Украине это:

1. Капитулянтская политика перед российским агрессором.

2. Внешняя политика под диктовку Кремля и засланного ермачка.

3. Неравноценные обмены пленными, в результате которых наши военные и крымские активисты до сих пор за решеткой, а враги Украины на свободе.

4. Умышленное уничтожение безопасности и обороны в турборежиме.

5. Разрушение государственнической гуманитарной политики и новое наступление "русского мира" на украинский язык и культуру.

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6. Портнов, Лукаш и другие не только вернулись в Украину, но и управляют судами и прокуратурой и открыто угрожают активистам.

7. "Беркут" на свободе, а украинские добровольцы-майдановцы в тюрьме.

8. Развертываются политические репрессии против украинских патриотов в стиле НКВД.

9. В ближайшем окружении Зеленского - представители российского криминалитета.

Зеленский нагло обманул своих избирателей, обещая покончить с олигархатом. На самом деле, олигархи продолжают руководить страной и даже публикуют саои фотографии из кабинета Зеленского. Вот лишь некоторые факты:

1. Ахметов оккупировал правительство.

2. Коломойский имеет все шансы вернуть себе "Приват", если не напрямую то через суды, компенсации и услуги. Люди Коломойского заходят в государственные компании.

3. Откровенно прокремлевские олигархи Фирташ и Медведчук до сих пор владеют облгазами и существенно контролируют рынок топлива.

Зеленский обманул украинцев!

24 мая мы, ответственные украинские граждане, свободные люди, должны выйти и показать, что мы против произвола и лжи. Что это наше государство. И мы не позволим разрушать наши национальные и гражданские права и свободы.

Движение Сопротивления Капитуляции выступает с инициативой создания широкого оргкомитета акции # СтопРеванш. Приглашаем в него все патриотические партии и общественные организации, которые поддерживают нашу позицию.

Вместе мы должны сформировать единый список требований и план действий на 24 мая и на будущее. Только в единстве наша сила".

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