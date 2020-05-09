9 мая на фронте: оккупанты применили противотанковую управляемую ракету

9 мая, 2020, 18:19

9 мая на Донбассе российские оккупанты провели семь обстрелов и применили противотанковую управляемую ракету

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Красногоровки и Опытного оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем.

Защитников Широкино враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи у Хутора Вольный в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Крымским враг выпустил по нашим позициям 10 мин 120-го калибра, а по защитникам Новотошковского открывал огонь из 82-мм минометов - 8 мин.

Неподалеку Орехова противник выпустил противотанковую управляемую ракету.

Украинские воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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