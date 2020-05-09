8 мая на фронте: с российской стороны - 1 уничтоженный, 2 раненых, с украинской - 4 раненых

9 мая, 2020, 07:21

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном возведении о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 9 мая 2020, передает Еспресо.TV.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши воины с целью прекращения враждебных обстрелов и ликвидации угрозы для жизни и здоровья я военнослужащих применили дежурные огневые средства. В случае повторения подобных коварных действий украинские защитники всегда готовы предоставить захватчикам адекватный и неотвратимый ответ ", - отмечают военные.

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Российские захватчики нарушали режим "Тишина" поблизости

Широкино - из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и с применением БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17;

Каменки - с 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Марьинки - с использованием для обстрелов ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов;

Песков - с автоматических станковых гранатометов;

Орехово и Крымского - из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

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Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Наши воины приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - отметили в штабе ООС.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

С начала текущих суток россияне и наемники обстреляли из 120 мм минометов позиции у Крымского.

Неподалеку Хутора Свободного оккупанты применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, в апреле 2020 году на Донбассе погибли 4 защитника Украины , с начала года - 31.

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