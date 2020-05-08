Зеленский в День памяти и примирения поехал с рабочей поездкой на границу с Россией
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Глава государства посетил пгт Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией. В Меловом Президент посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям". Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.
Зеленский возложил цветы к "Вечному огню", а также установил лампадки возле скульптурной композиции, которая является частью мемориального комплекса в центре поселка. Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, которое было первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь