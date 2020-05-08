Зеленский: реакция властей Грузии на назначение Саакашвили - ложная

8 мая, 2020, 14:15

"Я могу сказать, что у нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, ни на какие консультации не будем отзывать нашего посла (в Грузии - ИФ) в Украину. Потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждом государстве кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этом государстве ", - сказал он на брифинге в пятницу в Луганской области, сообщает Интерфакс-Украина .

Читайте также: Украину надо вытаскивать из болота, - Саакашвили о своем новом назначении

Зеленский отметил, что назначение Саакашвили - это решение украинского руководства и является внутренним вопросом Украины. "Господин Саакашвили является гражданином Украины, он имеет украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, назначил его председателем исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все", - отметил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторингу реализации реформ.

8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

"Это обычная практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыва дипломатических отношений или просмотра стратегического партнерства".