Зеленский: реакция властей Грузии на назначение Саакашвили - ложная
"Я могу сказать, что у нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, ни на какие консультации не будем отзывать нашего посла (в Грузии - ИФ) в Украину. Потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждом государстве кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этом государстве ", - сказал он на брифинге в пятницу в Луганской области, сообщает Интерфакс-Украина .
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Зеленский отметил, что назначение Саакашвили - это решение украинского руководства и является внутренним вопросом Украины. "Господин Саакашвили является гражданином Украины, он имеет украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, назначил его председателем исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все", - отметил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторингу реализации реформ.
8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
"Это обычная практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.
При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыва дипломатических отношений или просмотра стратегического партнерства".
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