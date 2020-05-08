Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения

8 мая, 2020, 14:08

Владимир Зеленский обратился к украинцам из села Пивневка на Луганщине, откуда советская армия начала освобождение СССР от нацистов.

"Сейчас я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивневка. Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки с каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами", - отметил он.

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"В День памяти и примирения мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, в котором мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений ", - говорится в речи президента.

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