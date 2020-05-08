За время оккупации население Севастополя возросло на 80% за счет российских военных, - МинВОТ

8 мая, 2020, 18:33

По состоянию на конец апреля 2020 года временной оккупационной властью Крыма был проведен анализ потребления хлеба и воды в Севастополе, согласно которому население города составляет около 700 тыс.чел

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отметим, что на начало 2014 (до российской аннексии) в Севастополе проживали 393 тысяч человек.

"Указанные сведения свидетельствуют, что за 6 лет оккупации номинальное населения Севастополя возросло на 15%, а реальное - почти на 80%", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что основная часть новых жителей временно оккупированного города - это российские военные, силовики и члены их семей.

"С учетом выезда из Севастополя части граждан Украины, которые не приняли оккупацию, речь идет о сознательной существенной замене населения государством-оккупантом, что является нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению", - говорится в сообщении.

Отметим, что измерение населения по потреблению хлеба не могут считаться точными. Так миф о вдвое завышенном населении Украины основывается на показателе потребления хлеба. В частности, фигурирует показатель "в Украине население составляет 24 млн". Несмотря на то, что по данным Госстата, в Украине проживает 42 млн человек, это существенная разница - 1,75 раза.

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