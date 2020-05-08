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Espreso.tvОбществоВыжить и вырасти. Бесплатная онлайн-конференция о том, как работать в кризис

Выжить и вырасти. Бесплатная онлайн-конференция о том, как работать в кризис


фото: myvin.com.ua
Мы знаем, как спасти ваш бизнес. И это не кликбейт

Как остаться на плаву, не растерять клиентов, оптимизировать расходы и выйти из ситуации с минимальными потерями, расскажут 14 экспертов на бесплатной онлайн-конференции "Антикризисный интернет-маркетинг", которую проводит Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.

На конференции Вы услышите представителей Comfy, Киевстар, Varus, SendPulse, Семья Ресторанов Борисова, Всі. Свої, eTutorium и других крупных компаний  которые поделятся своими кейсами и опытом выживания на карантине и после него. 

Возможно ли использовать кризис как платформу для роста? Ответ - да! Несмотря на происходящие перемены, умение адаптироваться и быстро принимать нужные меры помогает не просто сохранить свой бизнес в кризис, но и улучшиться. 

Когда пройдет конференция? 

15 мая 2020, начиная с 10:00. 

Что это будет? 

Целый день практической информации, которая будет полезна маркетологам, специалистам рекламных агентств и фрилансерам, руководителям отделов, которые занимаются продвижением, менеджерам по развитию и владельцам бизнеса. Любые вопросы можно будет сразу задать спикеру, а еще всех участников конференции ждут подарки. 

Настройтесь провести этот день с максимальной пользой и узнать: 

  • как оптимизировать бюджет в кризис;

  • как эффективно управлять сотрудниками на удаленке;

  • как именно перестроить маркетинг в кризисной ситуации, подробный алгоритм действий и мер;

  •  почему тяжелые времена - это хорошо для маркетинга;

  •  как связать офлайн и онлайн и не потерять голову;

  • какими должны быть показатели эффективности и как их контролировать;

  • как недостатки сделать преимуществами и увеличить рентабельность кампаний?;

  •  как запустить маркетинговое агентство на изоляции;

  •  практические рекомендации для выхода из кризиса;

Как стать участником? Участие в онлайне бесплатное по предварительной регистрации на сайте. 

Организаторы и спонсоры:  WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

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