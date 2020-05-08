Выжить и вырасти. Бесплатная онлайн-конференция о том, как работать в кризис

8 мая, 2020, 14:04

Мы знаем, как спасти ваш бизнес. И это не кликбейт

Как остаться на плаву, не растерять клиентов, оптимизировать расходы и выйти из ситуации с минимальными потерями, расскажут 14 экспертов на бесплатной онлайн-конференции "Антикризисный интернет-маркетинг", которую проводит Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.

На конференции Вы услышите представителей Comfy, Киевстар, Varus, SendPulse, Семья Ресторанов Борисова, Всі. Свої, eTutorium и других крупных компаний которые поделятся своими кейсами и опытом выживания на карантине и после него.

Возможно ли использовать кризис как платформу для роста? Ответ - да! Несмотря на происходящие перемены, умение адаптироваться и быстро принимать нужные меры помогает не просто сохранить свой бизнес в кризис, но и улучшиться.

Когда пройдет конференция?

15 мая 2020, начиная с 10:00.

Что это будет?

Целый день практической информации, которая будет полезна маркетологам, специалистам рекламных агентств и фрилансерам, руководителям отделов, которые занимаются продвижением, менеджерам по развитию и владельцам бизнеса. Любые вопросы можно будет сразу задать спикеру, а еще всех участников конференции ждут подарки.

Настройтесь провести этот день с максимальной пользой и узнать:

как оптимизировать бюджет в кризис;

как эффективно управлять сотрудниками на удаленке;

как именно перестроить маркетинг в кризисной ситуации, подробный алгоритм действий и мер;

почему тяжелые времена - это хорошо для маркетинга;

как связать офлайн и онлайн и не потерять голову;

какими должны быть показатели эффективности и как их контролировать;

как недостатки сделать преимуществами и увеличить рентабельность кампаний?;

как запустить маркетинговое агентство на изоляции;

практические рекомендации для выхода из кризиса;

Как стать участником? Участие в онлайне бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse

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