Выжить и вырасти. Бесплатная онлайн-конференция о том, как работать в кризис
Как остаться на плаву, не растерять клиентов, оптимизировать расходы и выйти из ситуации с минимальными потерями, расскажут 14 экспертов на бесплатной онлайн-конференции "Антикризисный интернет-маркетинг", которую проводит Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.
На конференции Вы услышите представителей Comfy, Киевстар, Varus, SendPulse, Семья Ресторанов Борисова, Всі. Свої, eTutorium и других крупных компаний которые поделятся своими кейсами и опытом выживания на карантине и после него.
Возможно ли использовать кризис как платформу для роста? Ответ - да! Несмотря на происходящие перемены, умение адаптироваться и быстро принимать нужные меры помогает не просто сохранить свой бизнес в кризис, но и улучшиться.
Когда пройдет конференция?
15 мая 2020, начиная с 10:00.
Что это будет?
Целый день практической информации, которая будет полезна маркетологам, специалистам рекламных агентств и фрилансерам, руководителям отделов, которые занимаются продвижением, менеджерам по развитию и владельцам бизнеса. Любые вопросы можно будет сразу задать спикеру, а еще всех участников конференции ждут подарки.
Настройтесь провести этот день с максимальной пользой и узнать:
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как оптимизировать бюджет в кризис;
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как эффективно управлять сотрудниками на удаленке;
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как именно перестроить маркетинг в кризисной ситуации, подробный алгоритм действий и мер;
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почему тяжелые времена - это хорошо для маркетинга;
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как связать офлайн и онлайн и не потерять голову;
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какими должны быть показатели эффективности и как их контролировать;
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как недостатки сделать преимуществами и увеличить рентабельность кампаний?;
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как запустить маркетинговое агентство на изоляции;
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практические рекомендации для выхода из кризиса;
Как стать участником? Участие в онлайне бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse
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