Возможно, сначала детские сады откроют только для детей медиков, - Ляшко

8 мая, 2020, 14:27

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что представленный Кабмином план выхода из карантина будет пересматриваться

Об этом рассказал в комментарии LB.ua .

"Мы начинаем с первого этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируя с Министерством образования в вопросе садов и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения".

По словам Ляшко, решение о работе детских садов должно быть 22 мая - "или мы их открываем, или говорим, в какой этап они попадают".

Возможно, детские сады заработают в некоторых регионах или только для отдельных категорий населения - в частности для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей. Согласно первоначальному плану, сады должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе. Исключение - выпускные классы в школах, которые откроют на втором этапе.

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