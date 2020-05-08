В Житомирской области с 9 по 11 мая усилят карантин

8 мая, 2020, 10:29

В Житомирской области с 9 по 11 мая усилят карантинные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом сообщает Житомирская ОГА.

"На период майских праздников с 13:00 9 мая в 06.00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

В течение этих дней введены ограничения по поводу передвижения и пребывания граждан в общественных местах.

Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением карантинных ограничений.

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