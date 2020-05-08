В Житомирской областной больнице открыли лабораторию для ПЦР-диагностики

8 мая, 2020, 16:01

В Житомирской областной клинической больнице им. А.Ф. Гербачевского открыли отдел ПЦР-диагностики (полимеразная цепная реакция), где будут проверять пробы на коронавирус

Об этом сообщает Житомирский областной совет.

"Лаборатория оборудована аппаратом IPONATIC для молекулярной диагностики вирусных заболеваний стоимостью 1 млн 155 тыс. грн. Средства выделены из резервного фонда областного бюджета. Аппарат IPONATIC выполняет диагностику методом полимеразной цепной реакции", - говорится в сообщении.

Кроме диагностики COVID-19, аппарат может обнаруживать респираторные патогены вируса гриппа А и B, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, риновирус человека, микоплазменной пневмонии.

Лаборатория областной больницы может обрабатывать до 35 анализов в сутки.

Для проведения исследований приобрели 230 тест-систем на выявление коронавирусной инфекции на 300 тыс. грн. Кроме того, на эти цели из областного бюджета выделят дополнительно 500 тыс. грн.

"После прохождения процедуры верификации, то есть первые наши 15 анализов должны пройти подтверждение в другой сертифицированной лаборатории, наша ПЦР-лаборатория начнет свою работу", - пояснил генеральный директор больницы Богдан Леськив.

Сейчас на Житомирщине ПЦР-диагностику на коронавирус проводит только областной лабораторный центр, в котором из-за перегруженности сформировалась очередь. В заведении планировали на 3 дня ограничить прием проб, но после вмешательства главного государственного санитарного врача часть материалов передали в лаборатории других городов, а центр продолжает принимать пробы.

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