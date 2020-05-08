В Житомире с 11 мая разрешили ездить в общественном транспорте без спецпропусков, будут действовать временные ограничения

8 мая, 2020, 16:34

С 11 мая в Житомире в общественном транспорте, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 и в выходные дни можно будет ездить без удостоверения

Соответствующее решение принял исполком Житомирского городского совета, сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Отмечается, что с 11 мая на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины, в общественном транспорте, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов и в выходные дни можно будет ездить без удостоверения.

Следовательно, разрешение на проезд без спецпропусков не будет распространяться на утренние и вечерние часы пик в рабочие дни, чтобы предупредить скопление людей в общественном транспорте.

"На период ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины перевозки пассажиров общественным транспортом осуществляются при наличии удостоверения, согласно прилагаемой формы, кроме рабочих дней с с 10:00 до 16:00 и в выходные дни ", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство продлило карантин до 22 мая, а с 11-го числа начнутся первые ослабления .

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