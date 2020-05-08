 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Виннице с 11 мая выпустят на улицу весь общественный транспорт

В Виннице с 11 мая выпустят на улицу весь общественный транспорт


фото: myvin
Проезд в общественном транспорте будет только на сидячих местах, а расчет - только безналичными переводами

Об этом заявил мэр Винницы Сергей Моргунов на брифинге, передает "РБК-Украина".

Мэр отметил, что все 240 единиц общественного транспорта - трамваев, троллейбусов и автобусов города - выйдут на маршруты.

Читайте также: Маска и билет дадут право на проезд, - Криклий о работе общественного транспорта после карантина

"С 11 мая мы планируем увеличение выпуска на линию общественного транспорта на уровень до карантина, а это 240 единиц - трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы. Пользование общественным транспортом разрешается только в сидячих местах. Вход и выход только через переднюю дверь. И, акцентирую внимание , безналичная оплата проезда - либо через муниципальную карту, либо через другие электронные сервисы и смс ", - отметил Моргунов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 мая, 2020 пятница

больше новостей

8 мая, 2020 пятница

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать