В Виннице с 11 мая выпустят на улицу весь общественный транспорт

8 мая, 2020, 17:10

Проезд в общественном транспорте будет только на сидячих местах, а расчет - только безналичными переводами

Об этом заявил мэр Винницы Сергей Моргунов на брифинге, передает "РБК-Украина".

Мэр отметил, что все 240 единиц общественного транспорта - трамваев, троллейбусов и автобусов города - выйдут на маршруты.

Читайте также: Маска и билет дадут право на проезд, - Криклий о работе общественного транспорта после карантина

"С 11 мая мы планируем увеличение выпуска на линию общественного транспорта на уровень до карантина, а это 240 единиц - трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы. Пользование общественным транспортом разрешается только в сидячих местах. Вход и выход только через переднюю дверь. И, акцентирую внимание , безналичная оплата проезда - либо через муниципальную карту, либо через другие электронные сервисы и смс ", - отметил Моргунов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb