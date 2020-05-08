В Украине пятью рейсами вернулись почти 800 граждан

8 мая, 2020, 10:52

За прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь" сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев ГНСУ оформили на въезд почти 800 пассажиров. В общем осуществлен пропуск граждан с 5 спецрейсов - из Копенгагена, Аликанте, Милана и 2 авиарейса из Мадрида

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие. Пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Действуй дома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля. Один гражданин, прибывший из Копенгагена, отправился на обсервацию по указанному адресу", - говорится в сообщении.

В ГНСУ также отметили, что вчера пассажиропоток через украинскую границу, по сравнению с предыдущими сутками, был несколько увеличенным, границу нашей страны на въезд и на выезд пересекли почти 14 тысяч человек. Среди тех, кто пересекал границу, нарушителей правил карантина и самоизоляции не обнаружено, как и тех, кто имел повышенную температуру или другие признаки ОРВИ.

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