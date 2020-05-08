В Польше возмущены снятием мемориальных табличек жертвам Катынского расстрела в России

8 мая, 2020, 13:52

Польская полиция требует объяснений от российских властей после демонтажа памятных табличек в Твери на месте массовых расстрелов польских военнопленных

Об этом сообщает RMF24.

В Польше обратились в МИД РФ по делу о разрушении мемориала.

"Я обращаюсь к господину министру: занять твердую позицию в этом вопросе и высказать прямое несогласие с действиями, которые обрекают жертв убийств в Калинине на повторное уничтожение", - заявил председатель Совета профсоюза полицейских Польши Рафал Янковский.

Глава профсоюза заявил, что действия российских властей в Твери "беспрецедентные" и "позорные". По его словам, это вписывается в политику лжи о Катынском преступлении. Рафал Янковский хочет решительной реакции правительства в ситуации, которая означает "повторное уничтожение тысяч полицейских, убитых выстрелом в затылок и похороненных на кладбище в Медном".

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"Таблички, символ памяти об убитых, должны вернуться на место", - добавил он.

Демонтированная в четверг мемориальная доска, посвященная жертвам Катынского преступления, была двуязычной, польско-русской. Польская надпись на ней гласит: "Памяти пленных лагеря в Осташкове, убитых НКВД в Калинине, миру в предостережение - Катынская семья". Польская и русская надпись размещены под изображением креста, у основания которого - изображение вытянутых рук, обвязанных колючей проволокой.

На второй из демонтированных досок надпись на русском: «Памяти замученных. Здесь в 1930-1950-е годы находилось управление НКВД-МГБ Калининской области и внутренняя тюрьма".

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В период с 1930-х гг. в здании на улице Советской, 4 в Твери (имела тогда название Калинин) размещалось управление НКВД Калининской области (НКВД было впоследствии переименовано в Министерство госбезопасности, МГБ). В штаб-квартире Управления НКВД размещалась внутренняя тюрьма.

Весной 1940 года, когда по решению Политбюро ЦК ВКП (б) расстреливали польских пленных, содержавшихся в лагерях в Козельске, Осташкове и Старобельске, Дмитрий Токарев был начальником НКВД Калининской области. В показаниях 1991 г. он точно описал судьбу около 6300 заключенных лагеря в Осташкове. Он уверял, что сам не участвовал в казнях, организованных сотрудниками НКВД, прибывших из Москвы. Но он объяснил, что польских пленных перевозили группами с Осташкова во внутреннюю тюрьму НКВД в Калинине и там ночью расстреливали. Тела перевозили в соседнее Медное, где их закапывали в вырытые экскаваторами траншеи.