В памяти человечества пульсируют преступления Аушвица и Бухенвальда, тогда как у ГУЛАГа и Голодомора вроде бы нет своих виновников, - правозащитник Маринович

8 мая, 2020, 14:25

Правозащитник Мирослав Маринович заявил, что за победой СССР было скрыто и забыто почти три десятилетия кровавой коммунистической диктатуры, поэтому в памяти человечества пульсируют преступления Аушвица и Бухенвальда, тогда как у ГУЛАГа и Голодомора вроде бы нет своих виновников

Об этом он рассказал во время телемарафона "Мир и война" на Еспресо.TV.

Маринович отметил, что Ялтинская система европейской безопасности замолчала тот факт, что войну начали двое: гитлеровская Германия и сталинский СССР, но наказание получили лишь нацисты.

"Сразу после войны Европа единодушно провозгласила лозунг: "Никогда больше!" Однако прошло 75 лет и в международной политике мы слышим еще невысказанное, но уже очевидное: "Попробуем еще раз!" Что случилось? Причина, на мой взгляд, кроется, в частности, в мине замедленного действия, заложенной в 1945-м в Ялте. Ялтинская система европейской безопасности замолчала тот факт, что в "бесноватом танго" сентября 1939 г. участвовало двое: гитлеровская Германия и сталинский СССР. Это они начали Вторую мировую войну, но наказанным за нее оказался только нацизм", - отметил правозащитник.

Маринович сообщил, что история Второй мировой войны не знает линейного объяснения.

"Сначала действовала формула "друг моего врага - мой враг". То есть, друг и союзник нацистской Германии СССР является соучастником агрессии, поэтому врагом человечества. Именно за это их обоих исключили из Лиги наций. Но после того, как два тоталитарных монстра сорвали свое партнерство и сцепились друг с другом, акценты изменились. Начала действовать

формула "враг моего врага - мой друг". И созачинщик войны стал победителем над нацизмом и спасителем человечества ", - отметил правозахсник.

Маринович отметил, что за победой СССР было скрыто и забыто почти три десятилетия кровавой коммунистической диктатуры.

"Однако за пурпурной тогой победителя было скрыто и забыто очень важное. Почти три десятилетия кровавой коммунистической диктатуры. Поэтому в памяти человечества пульсируют преступления Аушвица и Бухенвальда, тогда как у ГУЛАГа и Голодомора вроде бы нет своих виновников. А в России их вообще считают оправданными. То есть, апокалиптическое зло приобрело вид спасительного добра. Но на этой идеологической формуле нацизм - абсолютное зло, коммунизм - победитель этого зла, а потому добро, в Ялте была выстроена вся послевоенная система мировой безопасности ", - отметил правозащитник.

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