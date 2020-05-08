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Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО занижают статистику о COVID-19 в 2-2,5 раза, - Минреинтеграции

В ОРДЛО занижают статистику о COVID-19 в 2-2,5 раза, - Минреинтеграции


фото: reuters
Оккупационные администрации отдельных районов Донбасса в несколько раз занижают статистику по коронавирусу

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По оценкам украинского министерства, статистика по выявлению заболеваемости занижена минимум в 2-2,5 раза путем установления диагнозов ОРВИ, пневмония и сердечная недостаточность.

При этом оккупационные администрации запрещают медикам распространять информацию о реальной ситуации с коронавирусом. Кроме того, оценить ситуацию невозможно из-за отсутствия тестов, а случаи COVID-19 в оккупированных районах преимущественно завезены из России.

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