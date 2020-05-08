В ОРДЛО занижают статистику о COVID-19 в 2-2,5 раза, - Минреинтеграции
8 мая, 2020, 15:51
Оккупационные администрации отдельных районов Донбасса в несколько раз занижают статистику по коронавирусу
Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По оценкам украинского министерства, статистика по выявлению заболеваемости занижена минимум в 2-2,5 раза путем установления диагнозов ОРВИ, пневмония и сердечная недостаточность.
При этом оккупационные администрации запрещают медикам распространять информацию о реальной ситуации с коронавирусом. Кроме того, оценить ситуацию невозможно из-за отсутствия тестов, а случаи COVID-19 в оккупированных районах преимущественно завезены из России.
- Всего с начала пандемии на территории крымского полуострова подтверждено 295 случаев заболевания COVID-19.
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