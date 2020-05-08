В ООН назвали число жертв среди мирных жителей в зоне ООС с начала года

8 мая, 2020, 19:35

С начала 2020 года на Донбассе погибли 9 гражданских жителей и еще 56 получили ранения

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН в Украине по правам человека .

За первые 6 дней мая на Донбассе было зафиксировано 11 случаев смерти или ранения гражданских лиц:

1 погибший и 6 раненых в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия;

1 раненный в результате минного инцидента;

1 погибший и 2 раненых в результате обращения с взрывоопасным остатком войны.

В частности, в Александровке Донецкой области ранения получили четыре девочки, 2010 и 2013 рождения.

7 мая миссия получила сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в оккупированных Голубовском и Саханке. Среди пострадавших двое детей. Однако пока эти случаи не подтверждены.

В миссии ООН отметили, если новые случаи подтвердятся, то общее количество жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 достигнет 65. Так, с начала года погибли 9 гражданских и еще 56 получили ранения. Эти показатели превышают более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года.