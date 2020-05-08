В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили баннер со Сталиным
Об этом сообщают "Крим.Реалии"
"Портрет Сталина, установленный по инициативе коммунистов, украшенный словами "Это наша победа". Инсталляции разместили на центральных площадях города: надпись "9 мая" установили возле Матросского клуба на площади Ушакова, а цифры "75" и "1941-1945" с другой стороны площади. Также на площади Лазарева разместили "украшения" в виде дат, связанных с войной. В отверстия всех инсталляций положили ветви сирени, что должно символизировать "сирень победы", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупационные власти города обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки.
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