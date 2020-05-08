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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму зафиксировано уже почти 300 зараженных коронавирусом

В оккупированном Крыму зафиксировано уже почти 300 зараженных коронавирусом


фото: reuters
Всего с начала пандемии на территории крымского полуострова подтверждено 295 случаев заболевания COVID-19

Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

"По информации оккупационных властей Крыма, среди инфицированных три человека в Сакском районе - медработники, три случая в Симферополе, два человека в Ялте и один - в Алуште", - говорится в сообщении.

По данным "правительства" Севастополя, среди восьми больных в городе - трое строителей военного госпиталя в бухте Омега.

Также заражение коронавирусом подтвердили у трех человек, которые вернулись в Севастополь из Бахчисарая - у мужчины, который прибыл из Греции, и у женщины, которая вернулась из Москвы.

Всего с начала пандемии на территории крымского полуострова подтверждено 295 случаев заболевания COVID-19, из них 177 - в Крыму и 118 - в Севастополе.

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