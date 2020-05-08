В Нафтогазе назначили нового исполнительного директора

8 мая, 2020, 17:44

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто А. Ватерландера главным исполнительным директором группы компаний

Об этом сообщают в пресс-службе компании

Отмечают, что Ватерландер также сохранит за собой пост исполнительного директора по трансформации группы.

Он будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе, в частности внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

"Ватерландер активизировал и практически перезапустил процесс трансформации группы "Нафтогаз" за время, когда он присоединился к нашей команде. Он наглядно доказал, что мировые корпоративные решения и стандарты могут и должны работать в украинской государственной компании. Поэтому мы ожидаем, что с новыми полномочиями Отто поможет "Нафтогазу" стать для акционера партнером, который является настоящим законодателем новых стандартов работы ", - отметил глава правления" Нафтогаза "Андрей Коболев.