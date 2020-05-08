В Минске власти отказали в проведении акции "Бессмертный полк" из-за коронавируса

8 мая, 2020, 17:29

В столице Беларуси Минске несколько общественных объединений хотели провести 9 мая акцию "Бессмертный полк", но горисполком отказал из-за эпидситуации с COVID-19

Об этом сообщает Tut.by

Мероприятие предположительно на 5000 человек собирались провести РОО "За Союз и коммунистическую партию Союза", Минский городской комитет патриотического ОО "Отечество" и Минска городская организация ОО "За демократию, социальный прогресс и справедливость".

"С целью профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19", Мингорисполком рекомендовал воздержаться от массового мероприятия.

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При этом городские власти ссылаются на собственное решение от 7 апреля № 1069, в котором прописаны меры по профилактике заболевания.

В то же время 9 мая в Минске пройдет военный парад , а вечером состоится концерт на площади Победы.