8 мая, 2020, 15:52

Отзыв посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций - не ежедневное, но обычная практика в дипломатической работе

Так в МИД Украины прокомментировали реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

"Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", - отметили там.

В то же время, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что современные вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и нестандартных решений.

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"Саакашвили - гражданин Украины, имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире. Мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине", - резюмировали там .

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ.

8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета реформ при президенте Украины.