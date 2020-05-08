"Никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами". В МИД Украины прокомментировали отзыв из Киева посла Грузии
Так в МИД Украины прокомментировали реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
"Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", - отметили там.
В то же время, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что современные вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и нестандартных решений.
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"Саакашвили - гражданин Украины, имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире. Мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине", - резюмировали там .
Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ.
8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
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