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Espreso.tvОбществоВ Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения коронавируса

В Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения коронавируса


фото: reuters
Китай открыт для независимого международного расследования, которое поможет установить происхождение коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Китайский посол в Берлине Ву Кен отверг обвинения в сокрытии происхождения вируса.

"Мы открыты для международного расследования. Мы поддерживаем обмен исследованиями между учеными. Но мы отказываемся ставить Китай на скамью подсудимых без доказательств, сначала взяв на себя вину, а потом пытаясь найти доказательства с помощью так называемого международного расследования", - отметил Кен.

3 мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует "огромное" количество доказательств того, что источником коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

После чего китайская официальная англоязычная газета Global Times опубликовала редакционную статью, в которой заявила, что Помпео не имеет никаких доказательств происхождения вируса из лаборатории в Ухане и "блефует".

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