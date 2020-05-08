В Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения коронавируса
Об этом сообщает Reuters .
Китайский посол в Берлине Ву Кен отверг обвинения в сокрытии происхождения вируса.
"Мы открыты для международного расследования. Мы поддерживаем обмен исследованиями между учеными. Но мы отказываемся ставить Китай на скамью подсудимых без доказательств, сначала взяв на себя вину, а потом пытаясь найти доказательства с помощью так называемого международного расследования", - отметил Кен.
3 мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует "огромное" количество доказательств того, что источником коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.
После чего китайская официальная англоязычная газета Global Times опубликовала редакционную статью, в которой заявила, что Помпео не имеет никаких доказательств происхождения вируса из лаборатории в Ухане и "блефует".
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