В Киеве впервые три летальных исхода от коронавируса за сутки, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Друзья! Ситуация с распространением вируса - неутешительна. Впервые за время борьбы Киева с пандемией, за минувшие сутки в столице - 3 летальных случая от коронавируса", - подчеркнул Кличко.
Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек. Среди них - один медик.
На сегодня в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
заболели:
▫️18 женщин в возрасте от 26 до 81 года
▫️21 человек от 31 до 79 лет
▫️3 девочки в возрасте 2, 8 и 13 лет и 4 мальчика возрастом 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.
"В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом - 44 в тяжелом состоянии. 5 из них - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отметил мэр.
"Выздоровели в столице за прошедшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева", - добавил он.
- Отметим, за 6 мая зафиксировали 24 случая коронавируса в столице. 5 мая - 68 новых больных
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