В Харькове за растрату 28 млн грн полиция проводит обыски в горсовете и домах чиновников
Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Укринформ .
"Обыски в горсовете и по месту жительства некоторых чиновников начались утром и продолжаются и сейчас. Основание - уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) с санкцией лишения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет ", - отметил Чубенко.
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"Проводятся обыски в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении прокуратуры.
По словам речника, дело касается работ по освещению в Харькове по договорам, заключенным на более 28 млн грн.
Сообщается, что всего в уголовном производстве продолжается более 20 обысков в различных регионах страны. Сейчас о подозрении никому не сообщали, досудебное расследование продолжается.
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