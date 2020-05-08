В детстве чувствовал себя частью СССР - режиссер Сеитбалаев рассказал об изменении своего отношения ко Второй мировой

8 мая, 2020, 19:18

Режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал, как в детстве относился ко Второй мировой

Об этом он рассказал во время телемарафона "Мир и война" на Еспресо.TV.

"Если перейти к советскому или постсоветскому нарративу о войне, то я сам родился в Советском союзе и у меня до определенного периода все, что было связано с войной, было подавляющим большинством, благодаря советскому кино. Я чувствовал себя частью Советского союза, который победил, который освободил весь мир. Возможно, когда я учился в 7-8 классе - этот лозунг "можем повторить" не вызывал бы такой реакции, как сейчас. Потому что я был целиком погружен в эту атмосферу ", - сказал режиссер.