В апелляционном суде Днепра зафиксировали вспышку COVID-19

8 мая, 2020, 21:41

В Днепровском апелляционном суде обнаружили COVID-19 у 4 сотрудников

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Глава суда Наталья Деркач направила срочное обращение в Департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации о необходимости срочного тестирования всех работников суда на наличие COVID-19.

️ "Важно не только обезопасить судей и работников аппаратов судов от распространения вируса, но и самих посетителей судов, чтобы они не подвергались опасности", - говорится в обращении главы.