В 2019 году Нацбанк отменил около 40 ограничений на валютные операции

8 мая, 2020, 15:40

Национальный банк Украины на протяжении прошлого года отменил около 40 ограничений на валютные операции, ни одно из послаблений не имело негативных последствий

Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.

"НБУ ускорился на пути к полной валютной либерализации. Ни одно из послаблений не имело негативных последствий для валютного рынка и платежного баланса. Ведь НБУ отменял ограничения постепенно и учитывал темпы улучшения макроэкономической ситуации в Украине", - говорится в отчете.

"В целом бизнес и граждане положительно восприняли валютную либерализацию и тестировали новые возможности, в том числе э-лимиты, новые инструменты хеджирования валютных рисков, покупку валюты через системы онлайн-банкинга. Валютная либерализация также способствовала повышению интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и добавила положительного контекста к оценке бизнес-среды в Украине ", - добавили в Нацбанке.

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Напомним, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.

7 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.

12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".