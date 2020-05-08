В 2019 году Нацбанк отменил около 40 ограничений на валютные операции
Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.
"НБУ ускорился на пути к полной валютной либерализации. Ни одно из послаблений не имело негативных последствий для валютного рынка и платежного баланса. Ведь НБУ отменял ограничения постепенно и учитывал темпы улучшения макроэкономической ситуации в Украине", - говорится в отчете.
"В целом бизнес и граждане положительно восприняли валютную либерализацию и тестировали новые возможности, в том числе э-лимиты, новые инструменты хеджирования валютных рисков, покупку валюты через системы онлайн-банкинга. Валютная либерализация также способствовала повышению интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и добавила положительного контекста к оценке бизнес-среды в Украине ", - добавили в Нацбанке.
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Напомним, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.
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7 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.
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12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".
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