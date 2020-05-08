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Espreso.tvОбществоУ четырех священников и двух сотрудников храма УГКЦ во Львове обнаружили COVID-19

У четырех священников и двух сотрудников храма УГКЦ во Львове обнаружили COVID-19


фото: reuters
У 4 священников и двух сотрудников храма Украинской греко-католической церкви во Львове диагностировали коронавирус COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.

"По результатам вирусологического исследования COVID-19 обнаружили у 4 священнослужителей Собора святого Иоанна Крестителя, а также у двух сотрудников храма. В здании храма проведена дезинфекция в соответствии с санитарными требованиями", - говорится в сообщении.

Храм расположен на улице Зубривская в Сиховском районе Львова.

Львовская архиепархия УГКЦ просит верующих соблюдать ограничения, установленные карантином и в частности, участие в богослужениях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3194381

 

 

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