У четырех священников и двух сотрудников храма УГКЦ во Львове обнаружили COVID-19

8 мая, 2020, 17:25

У 4 священников и двух сотрудников храма Украинской греко-католической церкви во Львове диагностировали коронавирус COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.

"По результатам вирусологического исследования COVID-19 обнаружили у 4 священнослужителей Собора святого Иоанна Крестителя, а также у двух сотрудников храма. В здании храма проведена дезинфекция в соответствии с санитарными требованиями", - говорится в сообщении.

Храм расположен на улице Зубривская в Сиховском районе Львова.

Львовская архиепархия УГКЦ просит верующих соблюдать ограничения, установленные карантином и в частности, участие в богослужениях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3194381