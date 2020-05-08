У четырех священников и двух сотрудников храма УГКЦ во Львове обнаружили COVID-19
8 мая, 2020, 17:25
У 4 священников и двух сотрудников храма Украинской греко-католической церкви во Львове диагностировали коронавирус COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.
"По результатам вирусологического исследования COVID-19 обнаружили у 4 священнослужителей Собора святого Иоанна Крестителя, а также у двух сотрудников храма. В здании храма проведена дезинфекция в соответствии с санитарными требованиями", - говорится в сообщении.
Храм расположен на улице Зубривская в Сиховском районе Львова.
Львовская архиепархия УГКЦ просит верующих соблюдать ограничения, установленные карантином и в частности, участие в богослужениях.
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