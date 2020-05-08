Туск: Кремль использует годовщину окончания Второй мировой для оправдания агрессии против соседей

8 мая, 2020, 17:15

Президент Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что российские власти используют годовщину окончания Второй мировой войны для оправдания своей агрессии против соседних стран

Об этом Туск сказал в обращении к участникам международной конференции по случаю завершения Второй мировой, передает Еспресо.TV.

"Пока Кремль отмечает 8 мая 1945, не желая вспоминать о том, что не все последствия победы были положительными для остального мира и использует эту годовщину для оправдания своей агрессии против соседей, вы в Украине рассказываете другую историю. Одну, в которой триумф и трагедия тесно связанными ", - сказал Туск.

Туск подчеркнул, что аворитарная российская власти стремятся ослабить либеральную демократию, используя даты завершения Второй мировой как инструмент пропаганды.

"Эти годовщины были особыми во времена коммунизма. А во времена путинской России и российской агрессии против Украины они однозначно зловеще особенны. И это даже более символически сегодня, в разгар худшей пандемии века, когда человечество противостоит совместном врагу, а автократы все равно думают , которые могут извлечь выгоду из нынешней ситуации для ослабления либеральной демократии ", - добавил Туск.

Президент Европейской народной партии напомнил, что российская власть прибегла оправдывать пакт Молотова-Риббентропа между гитлеровской Германией и СССР, по которому советская власть гарантировала нацистам ненападение с востока, таким образом, открыв возможности для боевых действий против других стран.

"Сначала неявно, скрыто, а в последние годы все более открыто празднования Дня Победы идет бок о бок с откровенным и открытым оправданием Пакта Молотова-Риббентропа 1939 года. По кремлевским нарративом, этот пресловутый пакт между двумя самыми смертоносными тоталитарными империями в истории был более чем тактическая

необходимость. Это был также союз против либеральной демократии, против Запада ", - отметил Туск.

Также лидер ЕНП заявил, что пока российские власти безосновательно обвиняют Украину и другие страны в попустительстве фашизму, в самой России фактически укрепляется фашизм, а Кремль поддерживает праворадикальные движения и за пределами РФ.

"В Москве сегодня празднования восьмого мая 1945 года используется для легитимизации открытой и гибридной агрессии против Украины с 2014 года. Кремль использует следующие три вещи для достижения этой цели, и все они имеют схожие черты с 1939 и 1945 годами. Первая из них - это сравнение сегодняшней Украины с фашизмом, что не только умаляет сущность настоящего фашизма, но и и отвлекает внимание от чего-то похожего на фашизм, который живет и развивается и в самой путинской России, и в тех

праворадикальных течениях, которые сегодня поддерживаются Кремлем. Это обвинение против Украины особенно нелепым сегодня, если вспомнить обо всех страданиях, которые понесла Украина во время Второй мировой войны ", - сказал Туск.

Кроме того, лидер ЕНП сравнил антиукраинской риторики Кремля с риторикой СССР против Польши в 1939 году.

"Второе - Кремль использует аргумент помощи этническим россиянам для угроз, давления и нападения на соседей России. И не только Украины. Как вы помните, именно этот аргумент был использован для того, чтобы напасть и аннексировать восточную часть Польши в 1939 году. И третье - он в конце концов не признает и существование Украины как государства, точно так же в 1939 году признавалось существование Польши как государства ", - сказал Туск.

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