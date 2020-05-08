Турция заблокировала доступ к своему валютному рынку крупным западным банкам после рекордного обвала лиры

8 мая, 2020, 17:19

Банковский регулятор Турции 7 мая запретил местным банкам проводить транзакции в турецких лирах с тремя крупными международными банками - Citigroup Inc., BNP Paribas SA и UBS Group AG

Об этом сообщает Financial Times.

Решение было принято на фоне падения курса турецкой лиры по отношению к доллару до рекордного минимума: в четверг курс упал до 7,2692 лиры за доллар.

Регулятор обвинил банки Citigroup, BNP Paribas и UBS в том, что они не выполнили своевременно свои обязательства по соглашениям в лирах. В пресс-релизе указано, что ограничения введены для обеспечения стабильного функционирования банковского сектора и его защиты от опасных практик. Citigroup, BNP Paribas и UBS отказались от комментариев.

FT отмечает, что в последние несколько недель лира находилась под серьезным давлением из-за сомнений инвесторов в способности власти Турции поддержать экономику и нацвалюту в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса. В четверг лира упала до минимума со времен валютного кризиса 2018 года. После обвала она немного укрепилась.

По словам источника FT в одной из трех банковских групп, решение регулятора было "абсолютно неожиданным".

Государственные СМИ Турции писали, что падение нацвалюты произошло из-за атаки из Лондона, организованной неназванными иностранными банками. Информационное агентство Anadolu сообщило, что регуляторы инициируют расследование против этих банков. Отмечалось, что им угрожают "большие штрафы и запреты на транзакции". FT напоминает, что в 2019 году турецкие власти угрожали провести расследование против JPMorgan из-за того, что банк советовал клиентам продавать лиру.

Экономист BlueBay Asset Management Тимоти Эш отметил, что действия турецкого банковского регулятора "могут нанести Турции огромный ущерб". По его словам, блокирование зарубежным банкам доступа к валютному рынку страны существенно усложнит проведение транзакций в лирах.