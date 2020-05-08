Только в 1991 год может считать настоящим концом Второй мировой войны, - Зисельс

8 мая, 2020, 13:30

Правозащитник, диссидент, председатель ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс считает, что 1991 год является настоящим концом Второй мировой войны

Об этом он рассказал во время телемарафона "Мир и война" на Еспресо.TV.

"Прошло уже 75 лет, а мы до сих пор двигаемся к правде об этой страшной войне. Там среди вопросов, которые были заданы нам, первый - о цене. Но цена за войну, то есть десятки миллионов погибших, около 200 млн раненых и искалеченных, миллионы беженцев, умерших от эпидемии, от голода - для кого и за что люди заплатили ее. Хочу отметить, что за войну заплатили только агрессоры - Советский Союз и Германия. Все другие народы платили цену за мир. А получили ли они этот долгожданный мир? ", - рассказал Зисельс.

По его словам, победители, эти два агрессора, и еще Великобритания и США и частично Франция - строили мир после войны под свои интересы.

"И тогда после войны, когда был культ силы, культ победителей, было трудно спорить с этим правом победителей - делить мир, как им заблагорассудится. Но Ялтинская конференция - это одна из точек нашей истории, и мы понимаем, почему и как там происходил передел послевоенного мира. Те страны, которых было большинство, которые были в Европе попали в две зоны фактически оккупации. Одна была - союзники США, Великобритании, Франции. Вторая - советской оккупации в Западной Европе и Евразии. Никакой негативной коннотации я не вставляю, они просто разные", - сказал Зисельс.

Он отметил, что те страны, которые победили, поделили мир.

"Страны, которые были пассивными участниками, которые пострадали, оказались особенно в Восточной Европе в качестве оккупированных уже Советским Союзом - страны Прибалтики, это Украина, которая пыталась найти свое место в истории и не смогла его найти из-за того, что Гитлер и Сталин не обращали никакого внимания на то, что нужно украинцам. И страны, так называемой народной демократии также оказались в роли оккупированных стран. И для них эта оккупация затянулась еще на 50 лет. Только в 1991 год может считать настоящим концом Второй мировой войны", - сказал Зисельс.

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