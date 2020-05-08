Телемарафон "Мир и Война" на Еспресо. ПРЯМОЙ ЭФИР
Телемарафон "Мир и Война" организован Украинский центром Международного ПЕН-клуба и Национальным университетом «Киево-Могилянская Академия». Украинские и мировые интеллектуалы в прямом эфире говорят о современных взглядах на Вторую мировую войну, демократию и тоталитаризм, памяти о войне и вызовах для Европы сегодня.
Какова роль нарратива о Второй мировой войне в распространении демократических ценностей? Как события 1939-1945 годов могут стать уроком для нынешнего мира, который борется с пандемией коронавируса и противостоит новым военным вызовам? Почему тоталитаризм и диктатура ни при каких обстоятельствах не могут быть спасением для человечества? Обстоятельный анализ, открытые архивы и свободная дискуссия - путь к поиску ответов на эти вопросы и осмыслению событий Второй мировой войны.
Цель телемарафона - представить современный европейский взгляд на Вторую мировую войну, а также предупредить о новой угрозе для мира в Европе.
После телемарафона в 21:15 зрители смогут посмотреть двухсерийный документальный фильм "Гитлер против Черчилля: Орел и Лев". Фильм снял документалист Дэвид Корн-Бжоза, с применением новейших технологий воспроизводства и окраски архивов Второй Мировой войны. Это - взгляд на самую страшную войну века через призму противостояния Гитлера и Черчилля. История, которая во многом определила ход войны.
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