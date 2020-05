Синоптик Наталья Диденко рассказала, где ожидать дождей на выходных

8 мая, 2020, 14:54

На выходных 9-10 мая в Украине постепенное повышение температуры воздуха

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"9 мая в Украине основные дожди и даже местами грозы ожидаются в восточных областях плюс Запорожье и Днепр с районами. Местами периодические небольшие дожди пройдут в западной части Украины. А на остальной территории без существенных осадков. 10 мая в Украине дожди будут любезно чередоваться с солнечными прояснениями, то есть, если и будут выпадать, то периодически ", - отметила госпожа Диденко.

Ветер в выходные с западного будет переходить на юго-западный, умеренный, на Востоке порывистый.

Синоптик отметила, что температура воздуха будет постепенно идти вверх.

9 мая ожидается +13 ... + 17 ° C, на Западе +15 ... + 20 ° C. 10 мая в течение дня воздух прогреется до +15 ... + 20 ° C, на Западе до +18 ... + 24 ° C.

Наталья Диденко отметила, что на выходных в Киеве возможны дожди.

"В Киеве 9 мая без существенных осадков, а 10 мая местами дождь.

Температура воздуха в столице в субботу +17 ... + 18 ° C, в воскресенье ожидается около + 20 ° C ", - отметила синоптик.

