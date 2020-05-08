Синоптик Наталья Диденко рассказала, где ожидать дождей на выходных
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
"9 мая в Украине основные дожди и даже местами грозы ожидаются в восточных областях плюс Запорожье и Днепр с районами. Местами периодические небольшие дожди пройдут в западной части Украины. А на остальной территории без существенных осадков. 10 мая в Украине дожди будут любезно чередоваться с солнечными прояснениями, то есть, если и будут выпадать, то периодически ", - отметила госпожа Диденко.
Ветер в выходные с западного будет переходить на юго-западный, умеренный, на Востоке порывистый.
Синоптик отметила, что температура воздуха будет постепенно идти вверх.
9 мая ожидается +13 ... + 17 ° C, на Западе +15 ... + 20 ° C. 10 мая в течение дня воздух прогреется до +15 ... + 20 ° C, на Западе до +18 ... + 24 ° C.
Наталья Диденко отметила, что на выходных в Киеве возможны дожди.
"В Киеве 9 мая без существенных осадков, а 10 мая местами дождь.
Температура воздуха в столице в субботу +17 ... + 18 ° C, в воскресенье ожидается около + 20 ° C ", - отметила синоптик.
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